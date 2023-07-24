В сумке девушки нашли 58 свертков с наркотиком в Самарской области

Девушка собиралась сбыть наркотики на территории Жигулевска. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Жигулевске 22-летнюю жительницу Тольятти задержали возле подъезда одного из жилых домов на улице Муравленко с сумкой наркотиков. Ранее безработная девушка не была судима.

— В кармане одежды у нее нашли сверток с белым наркотическим веществом общей массой более 200 граммов. А в сумке лежали 58 свертков из изоленты с порошкообразным веществом, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В сотовом телефоне девушки были фотографии с геолокациями тайников-закладок. Сейчас проводится химическая экспертиза. Жительница Тольятти рассказала, что приобрела наркотики бесконтактным способом и собиралась сбыть их на территории Жигулевска.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Суд избрал девушке меру пресечения в виде запрета определенных действий. Полицейские продолжают устанавливать канал поставки наркотика на территорию региона.

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