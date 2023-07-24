Житель Тольятти попался росгвардейцам с украденным телевизором

Вора оперативно задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, который пытался скрыться с телевизором. Информацию сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Все случилось утром в Автозаводском районе. Группе задержания поступила информация о том, что на бульваре Туполева может быть совершена кража – в одну из квартир проник незнакомец. Росгвардейцы незамедлительно выехали на место происшествия.

Там они обнаружили 49-летнего мужчину, который внес телевизор из квартиры своей знакомой. Вора задержали и передали сотрудникам полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

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