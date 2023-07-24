Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в августе 2023 года

Жителей ждут солнечные и дождливые дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области в августе 2023 года. Прогноз составили синоптики Gismeteo. Судя по всему, месяц будет довольно прохладным.

В начале августе температура воздуха будет варьироваться в пределах +27, +32 градусов. Похолодание начнется с середины месяца – столбик термометра опустится до +14, +16 градусов. Погода при этом будет солнечной, временами пройдут дожди.

Отметим, что жители региона еще успеют застать жаркую погоду. Она придет в Самарскую область в конце июля. Эта рабочая неделя будет солнечной и очень теплой – температура воздуха составит +27, +35 градусов. Осадков при этом не ожидается.

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