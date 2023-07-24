Жительницу Самарской области весом 178 кг спасают эксперты телешоу

Женщине 39 лет, она мечтает о детях, но в ее состоянии родить проблематично Фото: НТВ

Жительница Самарской области стала героиней программы «За гранью» на телеканале НТВ. У 39-летней Кристины проблемы с лишним весом — он составляет 178 кг. Она с трудом передвигается. Если она не изменит свою жизнь, все может закончиться плачевно.

Насколько известно, Кристина была полной с детства, однако ситуация стала критической уже во взрослом возрасте. Она резко располнела с 80-90 до 170 кг. У женщины появились проблемы с ногами. Она почти не может ходить. Ноги у нее покрылись коркой и постоянно гноятся. Однако под угрозой не только здоровье самарчанки, но и ее семейная жизнь. Она мечтает о детях, но в таком состоянии родить проблематично. Кроме того, муж грозится уйти от нее, если она не похудеет.

Женщина обратилась за помощью к экспертам передачи на федеральном канале. Она приехала в Москву, где ей провели обследование. Как выяснилось, в ногах Кристины имеется 35 кг лишнего веса. Помимо этого, у нее слишком высокий индекс массы тела, из-за чего проводить операцию сейчас пока нельзя. Врачи порекомендовали самарчанке сесть на диету и сбросить лишние килограммы. После этого можно будет удалить отеки с ног и провести реабилитацию. По словам специалистов, если женщина последует их советам, то ее состояние должно улучшиться.

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