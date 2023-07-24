В Тольятти мужчина получил ожоги при пожаре в квартире на ул. Революционной

В квартире на четвертом этаже дома полыхали домашние вещи Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Вечером в воскресенье, 23 июля 2023 года, в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже дома на улице Революционной, 13а. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов поступил в 18:23. В одной из квартир горели домашние вещи. Там был обнаружен мужчина без сознания. Пожарные при помощи кислородной маски привели его в чувство и передали работникам скорой помощи, - рассказали в оперативном ведомстве.

Пожарные спасли потерявшего сознание мужчину Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пострадавший — 53-летний местный житель. Он получил ожоги. Сейчас мужчина находится в больнице. Кроме того, из дома были эвакуированы семь человек.

Пожарные потушили возгорание на площади 5 кв. м в 18:44. На месте работали 24 человека и 8 единиц техники. В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия.

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