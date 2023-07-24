Работающие на удаленке самарцы признались, что скорее уволятся, чем выйдут в офис

В основном в офисе отказываются работать женщины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары, работающие на удаленке, признались, что скорее является, чем выйдут в офис. Об этом они сообщили в ходе опроса, который провели специалисты сервиса SuperJob.

По словам горожан, если работодатель решит, что сотрудники должны перейти с удаленки или гибридного графика на работу в офисе, значительная часть из них уволится из компании (41%). В основном к ним относятся работники, которые трудятся в режиме хоум-офиса всю неделю (64%). Среди любителей удаленки также много женщин – 54% самарчанок заявили, что «у них маленькие дети, поэтому удаленка – единственная возможность работать».

37% жителей отметили, что согласятся на новые условия начальства А 20% обговорят условия возвращения в офис.

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