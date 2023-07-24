Еще один рейс из Самары в Москву запустили с 23 июля 2023

Эти летом в Москву в общей сложности запланировано до 104 рейсов в неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области смогут чаще летать в Москву. В расписании аэропорта Курумоч появился новый рейс в столицу РФ. С воскресенья, 23 июля 2023 года, полеты по этому направлению начала выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Об этом сообщает пресс-служба самарского аэровокзала.

Так, перевозчик будет летать из Самары в Москву один раз в неделю. Вылет из аэропорта Курумоч намечен на 20:45, прибытие в аэропорт Домодедово — в 21:30. Время в пути составит 1 час 45 минут. Пассажиров будут перевозить на Airbus 320. Вместимость самолета составляет до 180 мест.

Отметим, Москва — наиболее популярное направление из Курумоча. Этим летом из Самары в столицу запланировано до 104 рейсов в неделю. Они будут выполняться в три московских аэропорта.

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