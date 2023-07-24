В Самаре рецидивист воспользовался найденной возле лифта картой

Карту подобрал ранее неоднократно судимый 39-летний житель того же дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Железнодорожном районе Самары у 26-летнего местного жителя пропала банковская карта, позже с нее списалось более 10 тысяч рублей. Как оказалось, мужчина обронил ее возле лифта в доме на улице Советской Армии.

— Карту подобрал ранее неоднократно судимый 39-летний житель того же дома. Он расплачивался ею в магазинах, где продавали табачную и алкогольную продукцию, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу. По данным полицейских, мужчина вышел на свободу в декабре 2022 года после отбывания наказания за 12 эпизодов мошенничества.

Так, мужчина под различными предлогами звонил на незнакомые номера, представлялся работником банка и убеждал переводить деньги «на безопасный счет». Общая сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.

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