Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт24 июля 2023 7:21

«Акрон» разгромил на везде «Волгарь» 4:1

Дубль оформил Эльдарушев, еще по голу на счету Килина и Песегова
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Это вторая победа «Акрона» на старте сезона.

Это вторая победа «Акрона» на старте сезона.

Тольяттинский «Акрон» крупно обыграл в Астрахани местный «Волгарь» в матче второго тура Первой лиги. Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу красно-черных.

Счет в матче уже на шестой минуте открыл полузащитник «Акрона» Абу-Саид Эльдарушев. Хозяева сравняли в добавленное к первому тайму время, отличился Тимур Жамалетдинов. Во втором тайме забивали только тольяттинцы – Эльдарушев оформил дубль, по мячу забили Антон Килин и Евгений Песегов.

Это вторая победа «Акрона» на старте сезона, до этого красно-черные обыграли челнинский «Камаз» 2:0. В следующем туре подопечные Евгения Калешина примут в Жигулевске тульский «Арсенал». Матч пройдет в пятницу, 28 июля 2023 года.