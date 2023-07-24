«Акрон» разгромил на везде «Волгарь» 4:1

Это вторая победа «Акрона» на старте сезона.

Тольяттинский «Акрон» крупно обыграл в Астрахани местный «Волгарь» в матче второго тура Первой лиги. Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу красно-черных.

Счет в матче уже на шестой минуте открыл полузащитник «Акрона» Абу-Саид Эльдарушев. Хозяева сравняли в добавленное к первому тайму время, отличился Тимур Жамалетдинов. Во втором тайме забивали только тольяттинцы – Эльдарушев оформил дубль, по мячу забили Антон Килин и Евгений Песегов.

Это вторая победа «Акрона» на старте сезона, до этого красно-черные обыграли челнинский «Камаз» 2:0. В следующем туре подопечные Евгения Калешина примут в Жигулевске тульский «Арсенал». Матч пройдет в пятницу, 28 июля 2023 года.