В Самаре сборная России победила Сербию в матчевой встрече «Бокс на Волге»

На ринге во Дворце спорта сразились 14 боксеров в семи весовых категориях / Фото: Андрей Савельев

В воскресенье, 23 июля 2023 года, в Самаре прошла международная матчевая встреча «Бокс на Волге». На ринге во Дворце спорта встретились команды России и Сербии. Победу одержали российские спортсмены - 6:1.

В турнире приняли участие 14 боксеров в семи весовых категориях. Атлеты из российской команды выиграли шесть боев из семи. Также в рамках «Бокса на Волге» прошел главный профессиональный бой между россиянином Артемом Сусленковым и американцем Кевином Джонсоном. Он закончился ничьей, поскольку поединок носил выставочный характер.

Добавим, в мероприятии принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что участники матчевой встречи показали свой профессионализм и большое зрелище для любителей бокса и начинающих спортсменов.

- Я уверен, каждый боец, который вышел на ринг, стал сильнее. Благодарю наших замечательных гостей из Сербии за то, что они здесь, на самарской земле, проявили свое мастерство и мужество, показали высокий класс, - сказал глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что «Бокс на Волге» уже стал брендом и что неслучайно именно в Самарской области проходят матчевые встречи высочайшего уровня. Он отметил, что местная школа бокса известна далеко за пределами региона. Также губернатор добавил, что благодаря подобным мероприятиям будут расти новые мастера, которые будут на рингах планеты защищать честь Самарской области и всей России.

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