В Самаре за 7,2 млн рублей приведут в порядок 10 старинных зданий

Сейчас идет поиск подрядчика, который разработает документацию Фото: правительство Самарской области

В Самаре приведут в порядок десять старинных зданий. Работы выполнит региональный Фонд капитального ремонта. ФКР объявил электронный аукцион на разработку документации для проведения ремонта.

В список домов, которые будут обновлены, вошли: «Усадьба купца О.А. Полуэктова», «Дом жилой» на ул. Некрасовской, 69, «Дом жилой на усадьбе Голубевых», «Дом статского советника П.В. Шаманского», «Дом Е.Ф. Новокрещеновой», «Здание, в котором в 1874-1881 гг. работал художник Н.Е. Симаков», «Дом жилой» на ул. Самарская, 51, «Доходный дом с помещениями Торгового дома Попова Н.И.», «Приют купца Л.С. Аржанова для бедных вдов и их сирот».

Работы в зданиях будут выполнены за 7,2 млн. рублей. Сроки завершения будут определены позднее.

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