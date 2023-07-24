В Самаре на набережной Волги появилось 30-метровое граффити

В основе арт-объекта - работы победителей конкурса "Граффити" / Фото: vk.com/risuemvmesteskomus

В воскресенье, 23 июля 2023 года, на второй очереди набережной реки Волги в Самаре презентовали новый арт-объект. На Первомайском спуске торжественно открыли граффити с летними видами спорта.

Протяженность арт-объекта составляет 30 метров. Стену на набережной украсили изображения на тему волейбола, пляжного футбола, тенниса и других видов спорта. За основу взяли работы победителей конкурса «Граффити».

Отметим, новое красочное изображение появилось в преддверии фестиваля пляжных видов спорта «Самара OPEN КОМУС FEST». Он пройдет в областной столице с 26 по 30 июля 2023 года.

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