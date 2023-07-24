Техническая готовность поликлиники в Волгаре достигла 80%

Завершить строительство должны в этом году. Фото: министерство строительства Самарской области

В Волгаре продолжается строительство новой поликлиники на 700 посещений в смену. В прошлом месяце строители занимались укладкой настенной и напольной плитки, а также монтажом кондиционеров, дверей, потолков и отделкой стен. Об этом сообщили в региональном Минстрое.

– Сейчас ведется установка технического оборудования и сборка мебели. На каждом этаже порядка 3-4 кабинетов полностью готовы. В июле строители приступили к благоустройству территории.

К середине августа планируем уложить первый слой асфальта, – рассказал представитель подрядной организации.

Напомним, поликлиника разместится на пересечении улиц Осетинской и Виталия Талабаева. Пациенты будут получать помощь по таким направлениям, как хирургия, педиатрия, кардиология, терапия, гинекология и другим. Для удобства проектом предусмотрены безбарьерные зоны и лифт.

Техническая готовность объекта сейчас составляет 80%. Завершить строительство планируется в этом году.

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