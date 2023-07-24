В Самарской области водитель Geely наехал на бордюрный камень и световую опору

Водитель нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 23 июля, в 04:00 в Центральном районе Тольятти 38-летний водитель автомобиля Geely JL7152 наехал на бордюрный камень и врезался в световую опору.

— Мужчина ехал по улице Горького в сторону улицы Ленина. ДТП произошло в ходе движения напротив дома № 68, водитель нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Наехав на бордюрный камень, автомобилист продолжил движение и в результате врезался в световую опору. В аварии пострадали водитель и две пассажирки 37 и 29 лет. Всех пострадавших с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение.

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