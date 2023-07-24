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НовостиОбщество24 июля 2023 8:24

В Самарской области приставы отправили состоящего на учете в наркодиспансере мужчину к медикам

Житель региона отказывался от прохождения обследования
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Мужчине запретили выезжать за границу и выписали штраф

Мужчине запретили выезжать за границу и выписали штраф

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Житель Самарской области обратился к медикам только после вмешательства судебных приставов. Мужчина состоял на учете в наркодиспансере, но от медобследования отказывался. Информацию сообщили в региональном УФССП.

Внимание приставов привлек 36-летний житель Красноярского района. Он несколько лет не проходил флюорографическое обследование, неся опасность распространения инфекции и заражения членов его семьи и окружающих. Суд поручил ему пройти обследование в обязательном порядке, однако мужчина проигнорировал требования.

Тогда в дело вмешались приставы. Нарушителю запретили выезжать за границу, а также взыскали с него исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. В результате мужчина обратился к медикам.