В Самарской области выявили нарушения на стоянках лодок и катеров на реке Сызранке

Сотрудники надзорного ведомства проверили шесть речных стоянок в Сызрани / Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В Самарской области транспортные прокуроры наведались с проверкой на шесть баз маломерного флота на реке Сызранке. Как выяснилось, стоянки лодок и катеров работали с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

- На стоянках, расположенных в Сызрани, не организован учет выхода и возвращения приписного флота; не обеспечено информирование судовладельцев о гидрометеорологической и навигационной обстановке; нет стендов с правилами поведения на воде и о профилактике травматизма на водных объектах, - рассказали в ведомстве.

Сызранский транспортный прокурор внес представления главам стоянок маломерных судов с требованием устранить нарушения. Кроме того, его старший помощник Анастасия Лопушенко провела с судовладельцами профилактические беседы о правилах пользования катерами и лодками, а также по вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на объектах водного транспорта.

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