В Самарской области водитель Chevrolet съехал в кювет и перевернулся

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 23 июля, в 18:45 в Пестравском районе Самарской области 57-летний водитель автомобиля Chevrolet Klal съехал в кювет и перевернулся.

— Мужчина ехал по автодороге «Самара-Волгоград-Пестравка» в направлении села Марьевка. ДТП произошло в ходе движения на 33 километре трассы, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Все дело в том, что автомобилист нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и съехал в правый кювет по ходу движения, где машина опрокинулась. В аварии пострадал водитель. С места происшествия его госпитализировали в медицинское учреждение.

На данный момент неизвестно, в каком состоянии он находится. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.

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