В Самарскую область 25 июля 2023 года вернется 35-градусная жара

Объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После затяжных дождей в Самарскую область вновь возвращается летняя жара. Погода переменится уже во вторник, 25 июля 2023 года. Информацию сообщили в Приволжском УГМС.

– 25-26 июля 2023 года в Самарской области ожидается максимальная температура воздуха +30, +32 градусов. 27 июля 2023 года воздух прогреется до +30, +35 градусов. Объявлен желтый уровень опасности, – информируют синоптики.

В региональном ГУ МЧС напоминают, что такая погода может быть опасна для здоровья. Жителям советуют не находиться на солнце долгое время, избегать высоких физических нагрузок, пить больше жидкости, контролировать температура воздуха в помещении.

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