В Самарской области полицейские задержали 66 пьяных водителей 21-23 июля 2023 года

Всего за выходные было выявлено 2 тысячи нарушений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональном ГУ МВД подвели итоги рейдов ГИБДД, которые проходили на территории Самарской области в минувшие выходные, с 21 по 23 июля 2023 года. Полицейским удалось выявить 2 тысячи различных нарушений.

– 66 водителей сели за руль в состоянии опьянения. 27 человек ездили без водительских удостоверений. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечен 341 водитель. 59 автомобилистов нарушили правила перевозки детей, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Еще 277 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности. Отмечается, что правилами дорожного движения пренебрегли не только водители, но и пешеходы – их нарушили 110 человек.

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