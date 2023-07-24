В Самарской области создадут образовательный кластер

Сбер и Министерство образования и науки Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого займутся созданием и развитием образовательного кластера среднего профессионального образования на территории региона. Создание образовательных кластеров – одна из ключевых инициатив федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы «Развитие образования». Кластер предусматривает интеграцию колледжей и организаций отрасли региона. В Самарской области уже действует два кластера («Машиностроительный» и «Транспортный»). В следующем году будут созданы еще два: «Педагогика» и «Правоохранительная сфера и управление». Банк выступит опорным работодателем кластера «Правоохранительная сфера и управление», направленного на решение вопроса подготовки кадров для юридической и экономической сфер региона, развития банковского сектора, а также малого и среднего бизнеса.

-Федеральный проект «Профессионалитет» очень важен для региона, поскольку вся система среднего профессионального образования перестраивается на формат «обучаю и сразу трудоустраиваю выпускников на конкретные предприятия». Мы в этом проекте фокусируемся на подготовке экономистов определенного уровня, которые нужны банку во всех его подразделениях. Подписывая партнерское соглашения, мы надеемся на построение системы успешного, долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, - поделилсяминистр образования и науки Самарской областиВиктор Акопьян.

- Для нас образовательный трек является одним из ключевых направлений и социальной миссией, соответствует ESG-стратегии банка. В нашем регионе банк участвует в образовательном процессе в вузах и ссузах. Мы всегда рады поделиться и знанием, и опытом, и экспертизой для реализации образовательных программ всех уровней, - сообщила заместитель управляющего Самарским отделением СбербанкаЛилия Читнева.