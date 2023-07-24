В Самарскую область придут гроза, сильный ветер и ливень 24 июля

Жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 24 июля, днем и вечером в Самарской области будет бушевать сильный ветер, ожидается гроза и ливень. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа местами ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с, сильный дождь, ливень, возможен град. Непогода может сохранится до конца дня и вечером, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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