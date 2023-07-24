Российский банк с 24 июля повысит ставки по вкладам

На прошлой неделе ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 8,5%. В связи с этим российские банки могут пересматривать ставки по своим розничным продуктам - вкладам и кредитам. Так, Сбербанк с 24 июля повысит ставки по вкладам.

- Мы приняли решение о повышении доходности по вкладам с 24 июля. В связи с изменением ключевой ставки ЦБ мы видим возможность улучшить условия по сберегательным продуктам. Сейчас мы детально прорабатываем их новые условия, — сообщил первый зампред правления «Сбера» Кирилл Царев, его слова приводит пресс-служба банка.