У Самары появилась новая визитная карточка

В церемонии открытия граффити-стены принял участие Сергей Четвериков, заместитель руководителя городского департамента физкультуры и спорта г.о. Самара. Фото предоставлено: компания «Комус».

Вчера, 23 июля, на набережной Волги прошел финал конкурса «Граффити» и торжественное открытие расписанной стены по эскизам победителей.

Новое красочное изображение исполнено в рамках фестиваля пляжных видов спорта «САМАРА OPEN КОМУС FEST», который пройдет с 26 по 30 июля 2023 года.

На «полотне» протяженностью 30 метров в удивительной динамике представлены летние виды спорта: пляжный волейбол, пляжный футбол, фрисби, теннис. Профессиональные арт-художники объединили эскизы победителей и изобразили их в неповторимом ярком стиле.

В церемонии открытия граффити-стены приняли участие заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта администрации городского округа Самара Сергей Четвериков, начальник регионального представительства Комус в г. Самара Рузанова Наталья, организаторы конкурса «Граффити» — компания «Комус».

Конкурс «Граффити» приурочен к фестивалю пляжных видов спорта «САМАРА OPEN КОМУС FEST», который ежегодно проходит в Самаре. «Мы предоставили художникам часть стены на набережной, чтобы они превратили ее в арт-объект, который будет радовать как спортсменов, так и жителей города», – сказал Сергей Четвериков.

Более 100 заявок пришло на конкурс со всех регионов России. Обладатель Гран-при конкурса «Граффити» получил 100 000 рублей. Призерам 2-го места вручили продуктовый набор торговой марки «Деловой Стандарт». 10 участников стали обладателями сертификатов в интернет-магазин www.komus.com на сумму 10 000 рублей.

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