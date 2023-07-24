Самарская область заняла 39 место в рейтинге регионов РФ по численности среднего класса

К среднему классу относятся семьи, которые могут позволить себе покупку авто и квартиры, а также ежегодный отпуск Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Составлен рейтинг регионов России по численности среднего класса. Речь идет о тех семьях, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, а также качественный ежегодный отпуск. Самарская область в этом списке заняла 39 место, пишет РИА «Новости».

Исследование показало, что в 63-м регионе доля семей, относящихся к среднему классу, составляет 7,6%. А доля семей среднего класса в Самарской области от общероссийского количества — 1,6%. Соседи губернии — Ульяновская, Саратовская, Оренбургская области — по этому показателю уступают. Там доля семей среднего класса достигает 5,6%, 6,1% и 6,5% соответственно. Два других соседа — Башкирия и Татарстан — наоборот, оказались в рейтинге выше. Там процент семей среднего класса составляет 8,3% и 9,2% соответственно.

Отметим, самое большое число семей, относящихся к среднему классу, живет в Ямало-Ненецком автономном округе (почти 40%). Около трети — в Чукотском автономном круге, в Магаданской области и в Москве. В конце рейтинга оказались Чечня и Ингушетия. Там менее 2% обеспеченных семей.

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