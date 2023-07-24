Самарский невролог Рамазанов рассказал о нормах сна для детей и взрослых

Сон является одним из важных факторов сохранения здоровья мозга. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детский врач-невролог Самарской детской больницы имени Ивановой Рифат Рамазанов рассказал, сколько часов нужно спать детям и взрослым и как плохой сон влияет на самочувствие.

— Сон является одним из важных факторов сохранения здоровья мозга. Каждому человеку необходимо разное количество часов, чтобы выспаться и чувствовать себя хорошо. Однако не следует заставлять себя спать больше, — отметил специалист.

Новорожденным и младенцам до 3 месяцев рекомендуется спать 15-18 часов, младенцам от 4 до 11 месяцев – 12-15 часов, детям до 3 лет – 11-14 часов, дошкольникам (3-6 лет) – 10-13 часов, младшим школьникам (7-13 лет) – 9-11 часов.

А вот подросткам 14-17 лет достаточно для полноценного сна 8-10 часов, в то время как взрослым – 7-9 часов. Также врач напоминает, что из-за плохого ночного сна и нарушенного режима может снизиться память и ухудшиться внимание, возможна головная боль и головокружение, дрожь в конечностях, обморочные состояния и др.

Рифат Рамазанов советует ложиться спать в 21:00, перед сном не есть, не пить энергетические напитки, кофе, крепкий чай. Желательно перед сном прогуляться на свежем воздухе 30-45 минут, принять теплый душ или ванну. А за 2-3 часа до сна лучше не пользоваться телефоном и телевизором.

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