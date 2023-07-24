Суд отправил в колонию бизнесмена из Самары, который покупал у патологоанатома сведения о покойных

Помимо колонии, мужчина заплатит штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю из Самары, который покупал у врача-патологоанатома сведения о покойных. Информацию сообщили в региональном СУ СК.

Сделки совершались в период с 2018 по 2020 год. Врач продавал бизнесмену информацию об умерших в больнице и за ее пределами, за каждый заключенный договор на оказание ритуальных услуг с родственниками покойных, за хранение тел в холодильной камере. Общая сумма взяток превысила 1,7 млн. рублей.

Суд признал бизнесмена виновным по статье 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере). Он отправится в колонию строгого режима на 8 лет, а также заплатит штраф в размере 5 млн. рублей.

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