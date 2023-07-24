Нерадивый подрядчик оставил лицей №67 в Тольятти без оконных блоков

В ситуации разбирались представители самарского УФАС. Фото: samara.fas.gov.ru

Тольяттинский лицей №67 остался без оконных блоков из-за нерадивого подрядчика. Компания сорвала сроки работ. Информацию сообщили в Самарском УФАС.

Подрядчик, о котором идет речь – ООО «АСК НИКА». 19 июня 2023 года организация заключила с лицеем договор на выполнение работ по замене оконных блоков. Согласно техническому заданию, замена должна была быть выполнена до 19 июля 2023 года. Однако до 29 июня фирма так и не приступила к работам, ссылаясь на рост цен материалов.

В результате заказчик отказался от контракта в одностороннем порядке. Региональное УФАС, в свою очередь, включило компанию в Реестр недобросовестных поставщиков на два года.

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