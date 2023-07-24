В Самаре на двух улицах ввели одностороннее движение

Одностороннее движение ввели на отрезке между проспектом Юных Пионеров и Вольской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 23 июля 2023 года, на двух дорогах в Самаре ввели одностороннее движение. Изменения коснулись участков улиц Воронежской и Калинина от проспекта Юных Пионеров до улицы Вольской.

- На основании проектов организации дорожного движения введено одностороннее движение по улице Воронежской от проспекта Юных Пионеров в направлении к улице Вольской и по улице Калинина от улицы Вольской в направлении к проспекту Юных Пионеров, - сообщили в отделе ГИБДД по Самаре.

На этих же участках предусмотрен и другой запрет. Там планируют ограничить остановку и стоянку транспорта. Автомобилистов просят быть внимательнее при проезде этих улиц и соблюдать ПДД.

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