Жаркая погода вновь вернется в Самарскую область с 25 июля 2023

Юго-западный ветер ночью будет слабый. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 24 по 26 июля в Самарской области вновь установится жаркая погода. Температура воздуха достигнет +30 °C. Об этом сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

В понедельник, 24 июля, температура днем составит от +22 °C до +27 °C, а ночью будет +12 °C и +17 °C. При этом в регионе ожидаются гроза, сильный ветер и ливень, местами даже возможен град.

А вот 25 и 26 июля днем воздух прогреется до +30 °C. Во вторник местами может пройти кратковременный дождь, а в среду будет без существенных осадков. Юго-западный ветер ночью будет слабый, а днем составит 6-11 м/с.

Напомним, большая часть лета не радует самарцев. В Самарской области продолжительное время шли дожди, а температура воздуха не поднималась выше 22 °C.

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