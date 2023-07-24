Самарцам расскажут о любовных объявлениях в дореволюционной периодике

Горожане смогут послушать лекцию

В Самаре местные жители смогут узнать, как знакомились горожане в дореволюционный период. Лекция пройдет в субботу, 29 июля, в 16:30.

По информации пресс-службы музея Э.А. Рязанова, сейчас многие горожане знакомятся в интернете, но еще более 100 лет назад самарцы знакомились совершенно иначе. К примеру, одни из способов – объявления в городских газетах. Специалисты отмечают, что объявления не носили постоянный характер и их не печатали в каждом номере, но не более 3-4 заметок в одном номере.

Лектор: Татьяна Марцун – историк, главный хранитель фондов. Цена билетов – 200 рублей. Продолжительность – 1,5 часа. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.