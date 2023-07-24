Жители Самарской области могут поучаствовать в проекте «Дневник Героя»

Поучаствовать в проекте может каждый читатель старше 14 лет. Фото: минкульт Самарской области

Жители Самарской области могут присоединиться к проекту «Дневник Героя» в самарской областной библиотеке для молодежи. Проект реализуется в поддержку российских солдат, которые участвуют в спецоперации.

— Созданием «Дневника Героя» мы поддерживаем и благодарим наших защитников. Присоединяйтесь к проекту, ведь нашим бойцам важно знать, что в них верят и ждут, — отметила директор библиотеки.

В записные книжки читатели библиотеки, волонтеры и деятели культуры вписывают отрывки классической и современной литературы, а также произведений о Великой Отечественной войне. Акция пройдет до 1 октября 2023 года, потом дневники отправят участникам СВО.

Поучаствовать в проекте может каждый читатель старше 14 лет. Мобильные пункты заполнения «Дневника Героя» работают в библиотеках-соорганизаторах акции. Посмотреть подробный список библиотек можно на сайте.

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