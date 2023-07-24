Выше только вышки: необычные истории о том, как сотовая связь билайн появляется в горах

Фото: Предоставлено "КП"

erid: LatgBsS3M

Мобильный телефон в этом случае нужен не только для отправки фото – он помогает обеспечить безопасность. Чтобы связь появилась на вершинах, технические специалисты билайна сами должны пройти по труднодоступным местам со «снаряжением» из оборудования. Иногда для этого нужен вертолет, иногда — лошади и даже ослы. И всегда — профессионализм, помогающий преодолеть неожиданные преграды на пути к надежному сигналу.

320 метров: самим проложить дорогу

Горы Шайтан и Лысая, Башкирия

В Башкирии есть немало гор, на вершинах которых работают базовые станции билайна. Это и широко известные горы Шайтан и Лысая, где расположены популярные горнолыжные комплексы «Красный ключ» и «Абзаково», и неприметные горы вблизи небольших сел и деревень. Но для оператора важно обеспечивать надежную связь везде. Так, при подъеме на гору у села Тукан технические специалисты билайна зимой сами себе проложили дорогу.

«Мы использовали все возможные варианты «доставки» оборудования: шли по пояс в снегу, пробивались сквозь сугробы на УАЗике и снегоходе. Ну а на финише дорогу пришлось расчищать трактором, который пригоняли из ближайшей деревни», — говорит технический директор Уфимского отделения билайн Рафаэль Нурмухаметов.

Теперь в этих селах работает скоростной мобильный интернет для туристов и местных жителей, которые до сих пор помнят эпопею с установкой базовых станций.

2965 метров: «Неподготовленному человеку этот путь не пройти»

Гора Акташ, Горный Алтай

Сибирские «технари» билайна говорят, что в Горном Алтае нестандартными можно назвать порядка 70% позиций.

«Со стороны наша работа похожа на туристический поход: мы ночевали в палатках, доставляли оборудование на охотничьих лыжах, вертолетах, лошадях, снегоходах, подготовленных джипах, видели зайцев, лис и других зверей», — говорит ведущий инженер по эксплуатации сети в Алтайском филиале Григорий Жигалов.

Но эти походы за связью важны, чтобы настоящие туристы могли вовремя сделать важный звонок, отправить сообщение или сориентироваться на местности.

Например, перевал Кара-Тюрек — это важная точка для тех, кто держит путь к одной из высочайших российских гор — Белухе (4509 метров).

«Чтобы проводить обслуживание этой базовой станции, нужно наше «железо» — запчасти для источника бесперебойного питания — везти в мешках на лошадях, — продолжает Григорий Жигалов, — неподготовленному человеку этот маршрут, почти 30 км, не пройти, нужна выносливость. Зато в ясную погоду с перевала открывается незабываемый вид на обе вершины Белухи, Катунский хребет и долину реки Аккем».

Это только некоторые эпизоды из каждодневной работы технических специалистов в разных регионах.Другие истории читайте по ссылке.

Реклама: beeline.ru