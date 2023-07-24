Самарцы пожаловались на обвал асфальта на кольце Аэродромной и Промышленности

В обвал сложили мусор и деревянный ящик. Фото: Евгений Щекин

В Самаре местные жители продолжают делиться фотографиями дорожных дефектов. На этот раз обвал произошел на кольце.

Кадры опубликовал городской блогер Евгений Щекин на своей странице в социальных сетях. Асфальт провалился на кольце Аэродромной и Промышленности. В крупную дыру сложили мусор и деревянный ящик. В комментариях пользователи подчеркивают, что часто обвалы происходят именно в этом месте. О причинах обрушения и сроках устранения дефекта пока неизвестно.

Напомним, жители региона также пожаловались на розлив химикатов. Пользователи опубликовали кадры.