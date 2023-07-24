В Самаре сотрудник транспортной компании обманул водителя маршрутки на 25 тысяч рублей

В ближайшее время обманщик предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудник одной из транспортных компаний, которая занимается перевозками граждан в Самаре, пострадал от своего коллеги. Последний убедил мужчину дать взятку сотрудникам ГИБДД – якобы для того, чтобы избежать штрафа. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Главными участниками этой истории стали сотрудник службы безопасности и водитель маршрутки. Следствие полагает, что в ноябре 2022 года полицейские сообщили сотруднику службы безопасности, что в отношении водителя не подтвердился факт нарушения ПДД. Вместо того, чтобы передать эту информацию коллеге, мужчина решил воспользоваться ситуацией.

– Он решил скрыть эти сведения и сообщил водителю, что тому необходимо передать сотрудникам ГИБДД 25 тысяч рублей за решение вопроса о непривлечении его к административной ответственности, – пояснили в прокуратуре региона.

Водитель послушно передал указанную сумму, которую сотрудник потратил по своему усмотрению. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

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