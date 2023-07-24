Современные кинотеатры появятся в четырех районах Самарской области

Современные кинозалы порадуют жителей Утевки, Шенталы, Большой Черниговки и Большой Глушицы.

По итогам конкурса Фонда кино в Самарской области откроется четыре новых цифровых кинозала. Они появятся в Нефтегорском, Шенталинском, Большечерниговском и Большеглушицком районах.

— Залы будут оборудованы высокотехнологичными цифровыми киноустановками. Зрители смогут смотреть фильмы с высоким качеством изображения и звука, в том числе и в формате 3D. Для слабовидящих зрителей предусмотрена возможность тифлокомментирования, — рассказали в минкульте Самарской области.

Современные кинозалы порадуют жителей Утевки, Шенталы, Большой Черниговки и Большой Глушицы. Напомним, с 2016 года в Самарской области за счет федеральной субсидии Фонда кино оборудовано современным цифровым кинооборудованием 16 кинозалов.

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