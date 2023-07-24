В Самарской области правоохранители рассказали, как не стать жертвой мошенников

Полицейские пообщались с горожанами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском районе Самарской области сотрудники полиции и общественники провели акцию «Осторожно, телефонные мошенники!».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители рассказали, какие уловки используют злоумышленники. Часто мошенники отправляют сообщения или звонят потерпевшим. Организаторы акции призвали жителей региона не доверять сообщениям о блокировки банковских карт, сообщений о списании, а также не стоит сообщать код из СМС и свои банковские данные. Помимо этого, не нужно переходить по сомнительным ссылкам.

Каждому участнику вручили специальные памятки. Жители выразили благодарность участковым и общественникам.