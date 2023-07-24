В Самаре ритуального агента приговорили к 8 годам колонии за взятки патологоанатому

Помимо реального срока, суд назначил предпринимателю штраф в 5 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 24 июля 2023 года, Ленинский районный суд Самары вынес приговор ритуальному агенту. Его признали виновным в даче взятки врачу-патологоанатому больницы № 4, которого осудили несколько дней назад. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как выяснилось, владелец похоронного бизнеса был в сговоре с патологоанатомом с апреля 2018-го по март 2020 года. На протяжении двух лет он платил медику за информацию об умерших и за контакты родственников покойных для заключения договоров на оказание ритуальных услуг. Предприниматель перечислял деньги на банковскую карту врача за каждую успешную сделку или за отдельный вид работ. Как сообщили в СУ СК по Самарской области, общая сумма взяток составила более 1,7 млн рублей.

Суд приговорил похоронщика к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также мужчина должен будет оплатить штраф в 5 млн 139 тысяч рублей. Пока решение в законную силу не вступило.

Напомним, врача-патологоанатома за получение взяток от ритуальщиков тоже отправили за решетку. Ему назначали 8,5 колонии и штраф в 7 млн рублей.

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