В Самарской области сотрудник организации получил взятку в 700 тысяч рублей

Мужчина получил взятку за покровительство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители задержали сотрудника нефтяной компании. Он подозревается в получении взятки.

По информации УФСБ России по Самарской области, мужчину подозревают в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Правоохранители установили, что мужчина незаконно получил от сотрудника другой компании более 700 тысяч рублей за ускорение сроков подписания и согласования первичной бухгалтерской документации. Также в «обязанности» подозреваемого входило покровительство при подписании недостоверной документации.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Фигурант дела признан виновным. Его приговорили к принудительным работам на 1 год и 7 месяцев.