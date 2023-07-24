Дмитрия Богданова наградили за вклад в развитие Самарской области

Дмитрию Богданову довелось сохранять функционирование экономики региона в условиях пандемии и начала СВО Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил работу еще одного министра. Он наградил главу министерства экономического развития и инвестиций Дмитрия Богданова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

Дмитрия Богданова решили наградить почетной грамотой и ценным подарком за большой вклад в социально-экономическое развитие Самарской области. Министр отвечает за работу с инвесторами и малым бизнесом. Ему довелось сохранять функционирование экономики региона в условиях пандемии коронавируса и начала СВО.

Напомним, Дмитрий Богданов возглавляет минэкономразвития Самарской области с 1 октября 2018 года. Ранее он трудился во Внешэкономбанке, в технопарке «Жигулевская долина», возглавлял департамент экономического развития Тольятти, а также занимал пост зампреда правительства Ульяновской области.

Отметим, ранее губернатор наградил министров образования, здравоохранения и управления финансами. Виктору Акопьяну, Армену Беняну и Андрею Прямилову присвоили почетные звания.

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