В Самаре планируют закупить 171 квартиру для детей-сирот в 2023 году

С 2018-го по 2022 год жилье получили более 3500 самарских детей-сирот Фото: администрация Самары

В Самаре в 2023 году планируют закупить 171 квартиру для детей-сирот. Об этом стало известно на совещании, которое прошло в городской администрации в понедельник, 24 июля.

По словам главы департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары, по состоянию на 1 июля 2023 года на учете состоят 2 272 ребенка-сироты. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечают в мэрии, снижению числа ребят, оставшихся без попечения родителей, способствует профилактическая работа с неблагополучными семьями.

- Дополнительные меры поддержки, которые оказывают государство, правительство региона и город, способствуют улучшению благосостояния и благополучия детей. Получение своего первого жилья помогает молодым людям вступить во взрослую жизнь и создать основу для дальнейшего развития, - подчеркнула Глава Самары Елена Лапушкина.

Напомним, с 2018-го по 2022 год жилье получили более 3500 самарских детей-сирот.

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