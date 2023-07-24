В Самарской области замдиректора спортивного комплекса привлекли к ответственности

Мужчину привлекли к ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Алексеевском районе Самарской области заместитель директора оштрафован за трудоустройство инструктора без справок об отсутствии судимости.

По информации прокуратуры Самарской области, в физкультурно-оздоровительном комплексе заместитель директора устроил на работу двух инструкторов без проверки отсутствия у них судимости. Правоохранители провели проверку исполнения требований законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних. В связи с изложенным в отношении заместителя директора внесли постановление.

Его привлекли к административной ответственности и оштрафовали на сумму 2 тысячи рублей. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.