В Тольятти две девочки на электросамокате сбили женщину на тротуаре

ДТП произошло в жилой зоне на улице Дзержинского вечером 23 июля / Фото: vk.com/gibddtlt

Вечером в воскресенье, 23 июля 2023 года, на улице Дзержинского в Тольятти произошло ДТП. Там 12-летняя девочка, катаясь с подругой на электросамокате, сбила 46-летнюю женщину. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД.

По данным полицейских, все случилось около 18:15 в районе дома № 44 по улице Дзержинского. Дети наехали на женщину, которая шла по тротуару в жилой зоне. В результате случившегося горожанка получила различные травмы. Ей понадобилась помощь медиков.

Виновнице ДТП могло бы грозить административное наказание. Однако, поскольку она еще не достигла возраста привлечения к ответственности, то заводить дело на нее не стали.

Напомним, согласно правилам, тем, кто передвигается на средствах индивидуальной мобильности, запрещено брать пассажиров. Ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам они должны не создавая помех пешеходам. А при переходе проезжей части необходимо спешиваться.

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