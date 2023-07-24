Гимназия откроет свои двери 1 сентября 2023 года / Фото: vk.com/orthodoxsamara

В Самаре объявили набор в первую православную гимназию для девочек. Она будет работать в Иверском женском монастыре. Открытие намечено на 1 сентября 2023 года. Об этом сообщили в Самарской епархии.

— Образовательная деятельность в Иверской гимназии будет отвечать требованиям государственных образовательных стандартов. Однако главная задача — пробудить и развить стремление обучающихся девочек ко всему святому, духовному, высоконравственному, подготовив тем самым к правильному вступлению во взрослую жизнь, — отметили в религиозной организации.

В гимназии запланирован комплекс внеурочных занятий: хоровое пение, хореография, художественное творчество и рукоделие (златошвейная вышивка), театральное творчество, художественное слово, занятия в фольклорной группе, а также в кружках дымковской игрушки и робототехники. Также у учебном заведении уделят особое внимание изучению этикета, кулинарии и семейной экономике. Со второго года обучения введут занятия по церковно-славянскому языку.

На обучение в Иверскую гимназию приглашают девочек, которым на 1 сентября 2023 года исполнится 6,5-7 лет. Заявки на собеседование будут ежедневно принимать в женском монастыре (Волжский проспект, 1) с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.

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