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НовостиОбщество24 июля 2023 13:57

В одном из заповедников Самарской области отлавливают летучих мышей для кольцевания

Отлов проводят в Жигулевском заповеднике
Алена ПРОВКИНА
Специалисты провели отлов. Фото: Жигулевский заповедник

Специалисты провели отлов. Фото: Жигулевский заповедник

В Самарской области проводят отлов летучих мышей. Гости из Пензенского государственного университета занимаются кольцеванием.

По информации пресс-службы Жигулевского заповедника, недавно территории посетили доктора биологических наук и студенты из университета в Пензе. Вместе с заповедным териологом, изучающих млекопитающих, Владимиром Вехником они отлавливали летучих мышей и проводили процедуру кольцевания (метод мечения, используемый в орнитологии). Обычно, на лапки надевают кольца с номером.

По данным специалистов, процесс отлова состоит в следующем: ставится тонкая длинная сеть, куда попадают летучие мыши. Их аккуратно выпутывают и сажают в тканевый мешок, чтобы они не травмировались. Вечер пятницы в Солнечной Поляне был плодотворен на «крылатый улов» - поймали целых 13 видом из 15, обитающих в заповеднике.