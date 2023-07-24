В одном из заповедников Самарской области отлавливают летучих мышей для кольцевания

Специалисты провели отлов. Фото: Жигулевский заповедник

В Самарской области проводят отлов летучих мышей. Гости из Пензенского государственного университета занимаются кольцеванием.

По информации пресс-службы Жигулевского заповедника, недавно территории посетили доктора биологических наук и студенты из университета в Пензе. Вместе с заповедным териологом, изучающих млекопитающих, Владимиром Вехником они отлавливали летучих мышей и проводили процедуру кольцевания (метод мечения, используемый в орнитологии). Обычно, на лапки надевают кольца с номером.

По данным специалистов, процесс отлова состоит в следующем: ставится тонкая длинная сеть, куда попадают летучие мыши. Их аккуратно выпутывают и сажают в тканевый мешок, чтобы они не травмировались. Вечер пятницы в Солнечной Поляне был плодотворен на «крылатый улов» - поймали целых 13 видом из 15, обитающих в заповеднике.