В Самаре на фасаде школы № 12 появился мурал с ученым

Мурал нарисовал местный художник Дмитрий Пирог / Фото: департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области

В Самаре появился новый мурал. Его нарисовали на фасаде школы № 12 имени Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова, которая располагается на улице Красноармейской. Автором огромного изображения, посвященного педагогам и наставникам, стал местный художник Дмитрий Пирог. Об этом сообщает департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

На мурале изображен ученый, который в одной руке держит книгу, а второй тянется к висящему в воздухе замку. Книга символизирует богатство накопленных знаний и изучение прошлого, а замок — преграды, которые человек может преодолеть на пути к новым открытиям.

Работа получила название «Открытие возможностей». Она стала победителем регионального этапа фестиваля стрит-арта ПФО «ФормАРТ». Теперь мурал представит Самарскую область в финале. В нем примут участие художники из 14 регионов округа. Заключительный этап конкурса стартует в августе 2023 года. Победителя выберут с помощью голосования. Итоги озвучат на церемонии награждения в Кирове.

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