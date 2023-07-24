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НовостиОбщество24 июля 2023 14:34

В Самаре продолжаются строительно-монтажные работы на улице Земеца

Основной демонтаж завершен
Алена ПРОВКИНА
Работы продолжаются. Фото: мэрия

Работы продолжаются. Фото: мэрия

В Самаре продолжаются работы по обновлению путепровода «139 километр», проходящего через улицу Земеца. Основной демонтаж завершен.

По информации городской администрации, ремонт стартовал 10 апреля, из-за чего действовали временное ограничение движения транспорта по улице Земеца. Вместе с тем специалисты организуют работы по устройству сборных железобетонных и монолитных ограждений. Они смогут разграничат пешеходные зоны, трамвайные пути и проезжую часть.

Также специалисты производят работы по устройству выравнивающих слоев бетона на тротуаре. Подрядчики трудятся в усиленном режиме. Все необходимые материалы были закуплены заблаговременно.