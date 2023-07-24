В Самаре хотят купить 171 квартиру для детей-сирот в 2023 году

В городе закупят квартиры для детей-сирот Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о планах закупки 171 квартиры для детей-сирот. Совещание прошло в городской администрации в понедельник, 24 июля 2023 года.

На учете состоят 2 272 ребенка-сироты, что на 15% меньше, чем в прошлом году. По данным администрации, снижению числа детей, оставшихся без попечения, поспособствовала профилактическая работы с неблагополучными семьями. Государство и правительства региона оказывают дополнительные меры поддержки, чтобы улучшить благополучие семей.

В частности, получение своего первого жилья помогает молодым семьям вступить во взрослую жизнь и создать основу для дальнейшего развития. Об это сообщила глава города Елена Лапушкина во время совещания.