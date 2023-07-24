В Самаре благоустроили двор на улице Свободы

Подрядчики благоустроили территорию. Фото: мэрия

В Самаре продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В городе благоустроили двор на улице Свободы.

По информации городской администрации, раньше на участке был пустырь, а посередине стояла горка и несколько лавочек. Теперь во дворе новая площадка, парковка и тротуары. Активные жильцы также попросили место для сада, где собираются высадить цветы. Все пожелания учли. По словам специалистов, детский игровой комплекс оборудовали антитравматическим покрытием.

Подрядчики обустроили парковочные места, проложили тротуарные дорожки, отремонтировали проезжую часть и входные группы подъезды. Жители активно контролировали ход работ.