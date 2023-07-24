Опыт работы самарских властей с оборонными предприятия рассмотрели на Совете ПФО

Глава региона представил опыт Самарской области. Фото: пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров представил на Совете ПФО опыт работы региональных властей с оборонными предприятиями. Глава губернии принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО в Нижнем Новгороде.

Совещание посвятили вопросам координации работы органов власти по обеспечению бесперебойного функционирования предприятий оборонно-промышленного комплекса в округе. В округе сформировали рабочую группу, ответственную за координацию деятельности органов власти. В Самарской области вопросы кадрового обеспечения предприятий ОПК на контроле главы региона. Областной Минтруд ведет адресную работу с каждым из предприятий, которым требуются дополнительные специалисты. Также ведется работа по подготовке, обучению и переобучению специалистов. Глава губернии представил доклад по проблемным вопросам и алгоритмам их решения, которые реализуют в Самарской области.

По словам губернатора, опыт региона по взаимодействую с оборонно-промышленными предприятиями отмечали неоднократно.

- Рассчитываю, что наш опыт также пригодится коллегам из других регионов, а мы с удовольствием возьмем на вооружение те достижения, которые есть у наших соседей, - резюмировал Дмитрий Азаров.