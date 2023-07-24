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НовостиПроисшествия24 июля 2023 16:14

В Самаре появились кадры пожара на улице Гая 24 июля 2023 года

Огонь перешел на фасад здания
Алена ПРОВКИНА
Черный дым поднялся над жилым домом. Фото: "Самара ДТП"

Черный дым поднялся над жилым домом. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре стало известно о серьезном возгорании на улице Гая в понедельник, 24 июля 2023 года. В квартирах загорелись домашние вещи.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, пожар произошел вечером в жилых помещениях, после чего перешел на утеплитель фасада. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Судя по опубликованным кадрам очевидцев, черный дым из окон поднялся над жилым домом.

Локализацию пожара объявили в 19:43. В результате возгорания пострадал 1 ребенок, его госпитализировали. Мальчик получил ожоги.